Suzuki Eeco появился в РФ в двух версиях

В России начали продавать фургон и минивэн Suzuki Eeco

Появилась информация, что некоторые участники российского авторынка из числа «серых» дилеров начали продажи Suzuki Eeco. Японский автопроизводитель выпускает этот автомобиль через свою дочернюю компанию в Индии Maruti Suzuki.

При наличии спроса в Россию готовы привезти версию Eeco в кузове минивэн с семиместным салоном. Suzuki Eeco оснащен безнаддувным бензиновым мотором объемом 1,2 л K-серии, мощностью 86 л.с. В связке с ним работает механическая коробка передач на пять скоростей, привод – передний.

Suzuki Eeco

Suzuki Eeco Suzuki Eeco

Suzuki Eeco принято считать ультрабюджетным коммерческим автомобилем. Но цены на российском рынке нельзя назвать демократичными. В частности, стоимость фургона стартует от 1 млн 990 тысяч рублей, а за минивэн просят не менее 2 млн 199 тысяч рублей.

Стоит отметить, что автоконцерн из Японии Suzuki дольше всех оставался на российском рынке. Но после прекращения бизнеса все автомобили бренда, поступающие в Россию, завозятся по параллельному импорту. Причем в их числе есть много необычных моделей.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Suzuki