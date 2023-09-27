Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин АИ-92, радиус разворота 3,4 метра – озвучены характеристики Leopard 5Бензин АИ-92, радиус разворота 3,4 метра – озвучены характеристики Leopard 5
Leopard 5 – стало известно оснащение нового...
Стало известно, какие две новые модели начнет выпускать «Москвич»Стало известно, какие две новые модели начнет выпускать «Москвич»
Собянин: в 2024 году начнут производство...
Российский авторынок вторую неделю подряд демонстрирует устойчивое снижениеРоссийский авторынок вторую неделю подряд демонстрирует устойчивое снижение
«Автостат» обнародовал неутешительную...

Самый доступный по цене кросс-купе Suzuki Fronx оснастят электродвигателем

Концерн Suzuki в 2025 году запустит продажи кроссовера в электрической версии

Автоконцерн Suzuki весной текущего года презентовал новый кроссовер Fronx. Первые продажи автомобиля начались в Индии, в настоящее время кроссовер экспортируют в страны Ближнего Востока и ЮАР. В планах автопроизводителя освоить рынки Африки, Латинской Америки и Евразии.

Автомобиль представлен пока только в сборке с бензиновым двигателем, но руководство Suzuki не намерено на этом останавливаться. Индийские таблоиды растиражировали информацию, что уже в обозримом будущем потенциальные покупатели смогут приобрести и электрический вариант. По их информации, продажи такой модели стартуют уже в 2025 году.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи

Производитель не раскрывает всех деталей относительно того, каким двигателем и батареей будет оснащаться электрический Fronx. Есть предположение, что дизайном кроссовер будет похож на своего бензинового предшественника.

Suzuki Fronx уникален тем, что эта модель является самой доступной в мире версией в сегменте кросс-купе. У машины передний привод, двигатель объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. В Индии кроссовер продается по цене от 750 тысяч рупий. В рублях по текущему курсу это порядка 850 тысяч рублей.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Suzuki

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0