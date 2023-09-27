Самый доступный по цене кросс-купе Suzuki Fronx оснастят электродвигателем

Концерн Suzuki в 2025 году запустит продажи кроссовера в электрической версии

Автоконцерн Suzuki весной текущего года презентовал новый кроссовер Fronx. Первые продажи автомобиля начались в Индии, в настоящее время кроссовер экспортируют в страны Ближнего Востока и ЮАР. В планах автопроизводителя освоить рынки Африки, Латинской Америки и Евразии.

Автомобиль представлен пока только в сборке с бензиновым двигателем, но руководство Suzuki не намерено на этом останавливаться. Индийские таблоиды растиражировали информацию, что уже в обозримом будущем потенциальные покупатели смогут приобрести и электрический вариант. По их информации, продажи такой модели стартуют уже в 2025 году.

Suzuki Fronx

Производитель не раскрывает всех деталей относительно того, каким двигателем и батареей будет оснащаться электрический Fronx. Есть предположение, что дизайном кроссовер будет похож на своего бензинового предшественника.

Suzuki Fronx уникален тем, что эта модель является самой доступной в мире версией в сегменте кросс-купе. У машины передний привод, двигатель объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. В Индии кроссовер продается по цене от 750 тысяч рупий. В рублях по текущему курсу это порядка 850 тысяч рублей.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Suzuki