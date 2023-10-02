Пуленепробиваемый УАЗ Патриот выставлен на продажу за 6,9 млн рублей

Бронированный внедорожник УАЗ Патриот продают в 4,5 раза дороже обычного

На одном из отечественных ресурсов-классифайдов за бронированный УАЗ Патриот выставлена поистине фантастическая цена в 6 млн 900 тысяч рублей. Это в 4,5 раза дороже обычной версии. Речь идет о внедорожнике, подготовленном одной из нижегородских компаний, специализирующейся на различных доработках, включая бронирование кузова.

Со слов продавца, разные части кузова защищены по-разному: по классу Бр3, и по классу Бр4. Такая защита способна выдержать стрельбу из оружия, автоматического в том числе.

УАЗ Патриот

УАЗ Патриот УАЗ Патриот

Кроме дополнительного бронирования кузова, внедорожники имеют в своем оснащении систему пожаротушения моторного отсека, аварийный эвакуационный люк, переговорное устройство «салон-улица». Отдельно стоит сказать об усиленной подвеске, которая может выдерживать дополнительную нагрузку.

Остается непонятным тот факт, как дополнительный из-за брони вес скажется на динамических характеристиках автомобиля. Тем более, что и двигатель, и трансмиссия внедорожника в бронированных версиях установлены обычные, судя по описанию в объявлении: бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 150 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

УАЗ Патриот

Источник: Daily-motor.ru

Фото: Avito, УАЗ