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Бронированный внедорожник УАЗ Патриот продают в...

Пуленепробиваемый УАЗ Патриот выставлен на продажу за 6,9 млн рублей

Бронированный внедорожник УАЗ Патриот продают в 4,5 раза дороже обычного

На одном из отечественных ресурсов-классифайдов за бронированный УАЗ Патриот выставлена поистине фантастическая цена в 6 млн 900 тысяч рублей. Это в 4,5 раза дороже обычной версии. Речь идет о внедорожнике, подготовленном одной из нижегородских компаний, специализирующейся на различных доработках, включая бронирование кузова.

Со слов продавца, разные части кузова защищены по-разному: по классу Бр3, и по классу Бр4. Такая защита способна выдержать стрельбу из оружия, автоматического в том числе.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Кроме дополнительного бронирования кузова, внедорожники имеют в своем оснащении систему пожаротушения моторного отсека, аварийный эвакуационный люк, переговорное устройство «салон-улица». Отдельно стоит сказать об усиленной подвеске, которая может выдерживать дополнительную нагрузку.

Остается непонятным тот факт, как дополнительный из-за брони вес скажется на динамических характеристиках автомобиля. Тем более, что и двигатель, и трансмиссия внедорожника в бронированных версиях установлены обычные, судя по описанию в объявлении: бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 150 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Источник: Daily-motor.ru

Фото: Avito, УАЗ

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+1