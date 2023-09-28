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УАЗ анонсировал рестайлинг флагманского внедорожника «Патриот»

После модернизации у внедорожника будет дизель-мотор и 6-ступенчатая «механика»

Легендарный внедорожник «Патриот» Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) будет модернизирован. О предстоящем рестайлинге флагманской модели сообщила компания Sollers в ходе открытия Центра продуктового развития на базе казанского инновационного технопарка «Идея».

По информации, кроме «обновления стилевого решения» центр будет заниматься внедрением дизельного мотора и шестиступенчатой механической коробки передач.

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В поздравлении коллектива завода по случаю Дня машиностроителя председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов подчеркнул, что «запущены проекты по модернизации нового модельного ряда УАЗ». Таким образом, глава компании подтвердил предстоящие работы по модернизации.

Внедорожник претерпел последние обновления в 2016 году, тогда ему поменяли решетку радиатора, заменили задние фонари, а также обновили салон. В списке оснащения добавились круиз-контроль, климат-контроль, подогрев рулевого колеса и блокировка заднего дифференциала.

Сейчас в ходе доработки внедорожнику поставят дизельный мотор объемом 2 л от китайского JAC, мощностью 130 л.с. Производством двигателя занимается Sollers, цеха которого находятся на территории бывшего завода Ford в Елабуге. Сборку «механики» доверили Заволжскому моторному заводу (ЗМЗ).

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Источник: Quto.ru

Фото: УАЗ

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+1