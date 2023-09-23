На продажу выставили шикарный УАЗ с экзотическими опциями

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Дилер из Валенсии продает уникальный УАЗ-469, доработанный именитым ателье

Одним из главных изменений в этой модели является окрас. В белый цвет перекрашен не только кузов, но и приборная панель, и даже рычаги управления КПП раздаточной коробкой.

УАЗ-469
УАЗ-469

Салон УАЗ-469 также впечатляет своей оригинальностью. Деревянное рулевое колесо придает автомобилю особый шарм и уникальность. А акустика Marshall обеспечивает высококачественное звучание.

Салон УАЗ-469
Салон УАЗ-469
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Несмотря на все эти изменения, двигатель УАЗ-469 остался неизменным. Под капотом находится 2,4-литровый карбюраторный мотор УМЗ мощностью 75 л. с.

Автомобиль был выпущен почти 35 лет назад, но имеет пробег всего 50 тыс. км, поэтому цена впечатляет. Продавец просит за внедоожник 26,9 тыс. евро, что составляет почти 2,8 млн рублей.

УАЗ-469
УАЗ-469

Источник, фото: autosalon-valencia.com

УАЗ-469
УАЗ-469
Салон УАЗ-469
Салон УАЗ-469
УАЗ-469

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За РулемЛежнин Роман
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