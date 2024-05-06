Раскрыта причина, почему кузов Lada Vesta долго не ржавеет
Корпоративный канал «Поладим с Lada» напомнил о коррозионной стойкости кузова Lada Vesta. Опыт эксплуатации сотен тысяч этих машин показал хороший уровень защиты от ржавчины. Дело в том, что лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката. Отмечается, что цинк на панели кузова автомобиля нанесен не только снаружи, но и внутри, где он помогает противостоять конденсату.
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Скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом, его наносят в цехе окраски.
Lada Vesta стала первым российским автомобилем, прошедшим независимый краш-тест по методике «Авторевю» и получившим высшую оценку. Уточняется, что в конструкции машины используются запчасти, изготовленные из стали высокой прочности (40% элементов).
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: Telegram-канал «Поладим с Lada»