Частное лицо продает в России внедорожник Haval H5
В России выставлен на продажу китайский внедорожник Haval H5 нового поколения. Его презентация состоялась в Китае этим летом, в июле. Но сейчас речь идет не об официальном старте продаж, а об образце, представленном одним из частных продавцов. За автомобиль 2023 года выпуска владелец просит 5,3 млн рублей.
Созданный на основе пикапа Great Wall King Kong Poer, новый внедорожник Haval H5 стал самым крупным в линейке бренда. Длина, ширина и высота машины составляют 5190, 1905 и 1835 мм соответственно, а колесная база — 3140 мм.
Внешне внедорожник выглядит очень брутальным, у него трапециевидная решетка радиатора, задняя стойка черного цвета, кузов квадратной формы и стильные диски.
У представленного на продажу образца бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 224 л.с., он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, полный привод – типа Part-Time (жесткое подключение передней оси). Продавец заявляет об оснащении «максимальной комплектацией», а также, что внедорожник есть «в наличии и готов к продаже».
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Avtonovostidnya.ru
Фото: Autohome.cn
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости