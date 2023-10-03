Toyota готовит к продаже в 2024 году внедорожник Land Cruiser Mini
Японский автоконцерн Toyota в ходе презентации Land Cruiser Prado 250 в начале августа текущего года представил два новых автомобиля, один из которых напоминал снятый с производства FJ Cruiser.
Позже появилась информация, что новому автомобилю могут дать название FJ Cruiser, и только сейчас обнародованы все подробности об этом проекте. Отмечается, что новая модель будет меньше по размерам не только Land Cruiser 300, но и Land Cruiser 250. При этом Land Hopper заявлен как рамный внедорожник, он будет выполнен на платформе своих предшественников GA-F. Габаритами машина станет напоминать Toyota Corolla Cross, ее длина составит порядка 4,5 м.
Изначально были планы сделать Land Hopper электромобилем по типу концепта Toyota Compact Cruiser — его презентация состоялась в 2021 году. Но уже сейчас очевидно, что новая модель будет оснащена бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой. Вполне вероятно, что Land Hopper получит мотор объемом 1,8 л (а также гибридную силовую установку) от Corolla Cross. Или это будет какой-то один из моторов с объемом 2,0 и 2,5 л от Toyota RAV4.
Официально Toyota Land Hopper могут представить уже в октябре этого года во время выставки Japan Mobility Show. Но старт продаж состоится не раньше 2024 года.
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Источник: Ixbt.com
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!