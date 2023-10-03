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Полный список стран ЕС, запретивших въезд российским авто

Восемь стран Евросоюза запретили въезд зарегистрированных в России машин

Этой ночью вступил в силу запрет на въезд в Норвегию зарегистрированных в России автомобилей. Об этом было сообщено заранее, еще 29 сентября.

Распространяется ограничение на личные автомобили, и касается оно также временного въезда в страну.

Запрет не распространяется на дипломатический транспорт, автомобили, принадлежащие международным организациям, а также автомобили граждан Норвегии, которые постоянно проживают в России и владеют автомобилями с российскими номерами.

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Еще одна страна присоединилась к запрету на въезд российских авто

Таким образом, вслед за Болгарией Норвегия стала крайней страной, закрывшей въезд на авто для россиян.

На 3 октября запрет на въезд автомобилей с российскими номерами объявили уже 8 стран:

  • Германия
  • Финляндия
  • Норвегия
  • Польша
  • Болгария
  • Эстония
  • Латвия
  • Литва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС такими словами:

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то, это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», – сказал он.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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