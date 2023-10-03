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Lincoln Nautilus возглавил рейтинг люксовых внедорожников и кроссоверов

HotCars составил топ-18 самых надежных внедорожников и кроссоверов в мире

Американский кроссовер Lincoln Nautilus 2023 года выпуска стал лидером рейтинга в категории самые надежные внедорожники и кроссоверы премиум-класса. Топ-18 автомобилей составил авторитетный ресурс HotCars.

Кроссовер Lincoln Nautilus лидирует в рейтинге с 88 баллами из 100 возможных, которые ему выставили эксперты J. D. Power.

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На втором месте в тройке лидеров также вошел японский семиместный внедорожник Lexus GX 2023 года. Он удостоился 86 баллов по критерию надежности. Объем двигателя V8 этого рамного внедорожника составляет 4,6 л мощностью 301 л.с.

Немецкий люксовый BMW X3 2023 модельного года занимает третью строчку топ-18 самых надежных автомобилей в этой категории. Эксперты J. D. Power оценили его рейтинг надежности, поставив ему 85 баллов из 100.

Кроме этих марок в рейтинг вошли Lexus RX, гибридный Genesis GV70, BMW X6, BMW X4, Cadillac Escalade, Acura RDX, Mercedes-Benz GLE. Всее автомобили 2023 года выпуска. Также в списке названы Cadillac XT4, Mercedes-Benz GLA, Land Rover Range Rover, Acura MDX, Lexus NX 2023, и еще две модели Volvo — XC60 и XC90, и Audi Q7.

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Источник Pravda.ru

Фото: Lincoln

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