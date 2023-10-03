Помидоры, шубы, зубные мосты: водители хотят компенсаций по ОСАГО не только за авто

Страховщики раскрыли нестандартные убытки, которые водители заявляют по ОСАГО

Попавшие в автоаварии участники дорожного движения нередко хотят получить со страховой компании компенсацию не только за разбитый автомобиль, но и за утраченные личные вещи. Список на возмещение по ОСАГО возглавляет мобильный телефон – он чаще всего страдает в случае ДТП.

Но в перечне «потерь» числятся и довольно необычные вещи, поделилась данными компания «АльфаСтрахование». Так, в списке оказались помидоры, зубной мост, конфеты, молочные продукты, арбузы, босоножки, зонты и многое другое. Нередко водители заявляют и о более дорогих предметах, например норковой шубе и телевизоре.

Пострадавшие в авариях питомцы тоже попали в этот список. Автовладельцы хотели бы получить компенсацию за собак самых разных пород.

«Наиболее распространены заявления о взыскании ущерба за телефоны (1,9%), одежду – в том числе часто рвущиеся зимние вещи, такие как пуховики или лыжные костюмы (1,07%), очки (0,24%) и ноутбуки (0,15%). Попадались в заявлениях детские коляски и даже телевизор. А после одной из аварий поступило заявление о возмещении ущерба за бокалы для вина и шампанского», – рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

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Источник: РГ

Фото: Depositphotos