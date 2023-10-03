Не ржавеет, не ломается: хороший кроссовер за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем»: FAW Besturn X80 отлично показывает себя в долгой эксплуатации

Китайские кроссоверы с пробегом – есть ли среди них что-то достойное за адекватные деньги? Этот вопрос исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, составив подборку возможных кандидатов. До 2 млн рублей, с пробегом менее 100 тысяч км и возрастом до пяти лет – неужели все полный хлам?

Среди тех, кто явно не хочет быть хламом, – не особо «раскрученный» FAW Besturn X80, хотя до 2019 года такие машины делали в Калининграде. Размером кроссовер близок к RAV4, но привод – только передний. За 1,5 млн рублей вполне можно найти машину с пробегом не более 70 тысяч километров. И вот почему это неплохой вариант:

«Шасси заимствовано у Мазды 6 и доработано – сочетает надежность, высокий комфорт и хорошую управляемость. Те же корни у двухлитрового атмосферника (142 л. с.). В его основе старый маздовский мотор LF-DE с выносливой цепью привода ГРМ и ресурсом 300 тысяч км. Приемлет бензин АИ‑92, дружит с механикой или гидроавтоматом Aisin TF‑70SC, к которому претензия только одна – недостаточно эффективен теплообменник. Рекомендую после окончания гарантии заменить его внешним радиатором, это типовая переделка. Ну и чаще менять масло, конечно», – рассказал эксперт.

В отношении «китайца» это звучит особенно невероятно, но среди упоминаемых владельцами недостатков обнаруживаются только слабая шумоизоляция и недостаток обогревов в простых версиях.

FAW Besturn X80

«Мелкие поломки довольно редки, системных среди них нет. Ругают тонкий металл, но хвалят жизнестойкое ЛКП – жалобы на коррозию единичны. А низкая ликвидность выгодна при покупке», – отмечает Зиновьев.

Вывод эксперта таков: FAW Besturn X80 указанных кондиций можно смело рассматривать к покупке в любых сочетаниях двигателя и коробки передач.

А как показывают себя на длинной дистанции другие кроссоверы из числа «современных и модных»? Давайте читать!

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Фото: FAW