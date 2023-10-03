Названы главные отличия нового болида Ferrari от SF-23
Многообещающий молодой пилот Формулы-1 из Монако Шарль Леклер оптимистично оценивает подготовку своей команды к сезону 2024 года. Гонщик рассказал, чем их новый болид будет отличаться от нынешнего SF-23.
По признанию Леклера, после этапа в Монце команда Ferrari пришла к пониманию, что необходимо сделать, чтобы продвинуться вперед. Всю полученную информацию они используют при создании новой гоночной машины 2024 года.
«Проект 2024 года сильно отличается от нашей нынешней машины. Наша форма подтверждает, что мы сделали правильный выбор на следующий год. Чем больше мы узнаем в ближайшие недели, тем больше деталей сможем добавить в новую машину, поэтому следующие гонки очень важны», — подчеркивает пилот.
По мнению Леклера, перед ними стоит сложная задача, чтобы сократить отставание от лидеров. При этом он подчеркнул, что все соперники находятся в равных условиях. Своей приоритетной задачей он считает выжать максимум возможного из той машины, которая есть у них сейчас.
Рассуждая о возможностях будущего болида, Леклер со ссылкой на руководителя команды Фредерика Вассера рассказал, что он будет кардинально отличаться от нынешнего. Пилоты постоянно взаимодействуют с инженерами, сообщая им о слабых местах машин, те, в свою очередь, устраняют проблему. Сейчас Леклер с нетерпением ждет новый болид, чтобы протестировать его на симуляторе.
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Источник: F1news.ru
Фото: EPA/TASS
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