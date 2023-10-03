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Болид SF-23Названы главные отличия нового болида Ferrari от SF-23
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Названы главные отличия нового болида Ferrari от SF-23

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал об участии в Формуле-1 2024 с новым болидом

Многообещающий молодой пилот Формулы-1 из Монако Шарль Леклер оптимистично оценивает подготовку своей команды к сезону 2024 года. Гонщик рассказал, чем их новый болид будет отличаться от нынешнего SF-23.

По признанию Леклера, после этапа в Монце команда Ferrari пришла к пониманию, что необходимо сделать, чтобы продвинуться вперед. Всю полученную информацию они используют при создании новой гоночной машины 2024 года.

Болид SF-23
Болид SF-23
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«Проект 2024 года сильно отличается от нашей нынешней машины. Наша форма подтверждает, что мы сделали правильный выбор на следующий год. Чем больше мы узнаем в ближайшие недели, тем больше деталей сможем добавить в новую машину, поэтому следующие гонки очень важны», — подчеркивает пилот.

По мнению Леклера, перед ними стоит сложная задача, чтобы сократить отставание от лидеров. При этом он подчеркнул, что все соперники находятся в равных условиях. Своей приоритетной задачей он считает выжать максимум возможного из той машины, которая есть у них сейчас.

Рассуждая о возможностях будущего болида, Леклер со ссылкой на руководителя команды Фредерика Вассера рассказал, что он будет кардинально отличаться от нынешнего. Пилоты постоянно взаимодействуют с инженерами, сообщая им о слабых местах машин, те, в свою очередь, устраняют проблему. Сейчас Леклер с нетерпением ждет новый болид, чтобы протестировать его на симуляторе.

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Источник: F1news.ru

Фото: EPA/TASS

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