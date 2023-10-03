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Угонщики предпочитают Hyundai, но и не только

ВСК назвала лидеров по числу угонов в России - Hyundai, Kia и Mitsubishi

По итогам первых девяти месяцев с начала года по количеству угонов лидировала марка Hyundai (31% от общего числа хищений), за ней следовала Kia (24%), а потом Mitsubishi (7%), сообщает страховая компания ВСК.

Самыми популярными у угонщиков моделями стали:

  • Kia K5
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe
  • Genesis G80
  • Mercedes-Benz GLE-class
  • Chery Tiggo.
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Традиционно большинство угонов совершают в Москве, Московской и Самарской областях (10%). В столице больше всего угонов пришлось на Северо-Западный округ, а в Подмосковье чаще всего угоняли авто в Дубне, Ногинске и Люберцах.

В 52% происшествий угоны совершали в корпоративных автопарках. Чаще всего кражи происходили в мае (28%), феврале и апреле (по 17%).

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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