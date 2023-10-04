Цены выросли, но в России по-прежнему есть спрос на роскошные авто

Стоимость люксовых авто в России выросла в два раза, продажи – снизились втрое

Несмотря на прекращение официальных поставок в Россию большинства американских и европейских марок, люксовые машины по-прежнему продаются. В этом году в РФ были куплены 43 автомобиля Lamborghini, 30 машин Bentley Bentayga, 32 Rolls-Royce Cullinan и девять Ferrari Roma, подсчитали в компании «Автодом».

При этом эксперты рынка отмечают, что цена на такие автомобили выросла примерно в два раза, а объемы продаж снизились втрое.

«Рынок живет, люкс продается. Клиентов-политиков в 2023 году не было. Доля покупателей среди звезд шоу-бизнеса в общем объеме продаж за прошлые годы составляет примерно 10%», — рассказал управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин.

Все автомобили премиум-сегмента, а также запчасти к ним ввозятся в Россию по параллельному импорту, а потому считаются уже авто с пробегом. Соответственно, у них нет сервисной поддержки от производителей, а ремонтируют машины собственные дилерские центры.

Средняя стоимость модели Lamborghini Urus составила 52-56 млн рублей. Самой востребованной машиной Bentley стала Bentayga стоимостью 50 млн рублей, Rolls-Royce – Cullinan стоимостью 70-80 млн рублей, у Ferrari – Roma за 30 млн рублей.

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Источник: Daily Storm

Фото: Unsplash