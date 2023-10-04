Найден склад машин на миллион долларов

Обнаружена коллекция американских авто – некоторые никогда и не ездили

Найти классический автомобиль с небольшим пробегом, спрятанный в хорошем и сухом гараже, – это огромная удача. Найти же сразу 23 таких автомобиля – джек-пот века.

В коллекции, состоящей из 23 автомобилей, есть ZR-1 1990 года выпуска (но в заводской «упаковке»!) с пробегом 25 миль (40 км) и Stingray 1979 года выпуска с пробегом 41 миля (66 км). Коллекция состоит не только из Chevrolet Corvette: еще есть три пикапа, в том числе Chevy 454 SS 1990 года выпуска с пробегом 19 миль (31 км), а также классические и современные маслкары и другие автомобили.

Найденные автомобили были осмотрены и отправлены в Техас, где они сейчас и находятся. Среди машин также нашелся 35-летний юбилейный Корвет 1988 года с пробегом 25 миль (40 км), а самым старым Корветом является Stingray 1971 года выпуска с пробегом 1600 миль (2575 км).

Удивительная коллекция собиралась на протяжении многих десятилетий Эрлом Траммелом – бизнесменом из Алабамы, который скончался в 2022 году. Коллекция досталась бывшей жене Трэммела, а впоследствии – компании GiveMeTheVin.

Автомобили будут выставлены на аукцион следующей весной.

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Фото, видео: Youtube