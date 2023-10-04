Кто на новенького: автосалоны ожидают Москвич 6 на следующей неделе

Автодилеры назвали ориентировочные цены на новый Москвич 6

Продажи нового седана Москвич 6 стартуют уже к концу октября. По какой цене дилеры будут продавать новинку осени, выяснил корреспондент Autonews.ru, посетив автосалоны Москвы и Подмосковья.

В столичном автосалоне продавец заявил, что новый седан поступит к ним уже на следующей неделе. Его стоимость с механической коробкой передач – от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб. При этом продавец подчеркнул, что на Москвич 6 у них даже есть небольшая очередь.

В другом салоне рассказали, что у них седан появится не раньше ноября, по прогнозам, цена автомобиля будет в диапазоне 2,4-2,6 млн руб. Но окончательная стоимость станет известна только после получения автомобилей.

Цены в других салонах отказались озвучить, даже ориентировочные, уточнив только, что ждут машины к ноябрю. Только в одном салоне в Московской области сотрудник официального дилерского центра «Москвич» выразил сомнение в том, что они будут закупать седаны.

«Оснащение у них не такое богатое по сравнению с другими предложениями, а цена будет сравнима с китайскими седанами. Например, Omoda S5 при покупке в кредит будет стоить около 2,27 млн рублей», — рассказали в салоне.

Известно, что Москвич 6 будет доступен с двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Н·м) в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT; турбомотор GDI мощностью 174 л.с. (280 Н·м) в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»