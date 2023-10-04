Стоимость полиса ОСАГО за год увеличилась почти на 22%
Для всех категорий страхователей в России за первое полугодие выросла стоимость полиса ОСАГО. Средняя цена автостраховки увеличилась за первое полугодие на 21,6% по сравнению с этим же периодом 2022 года и достигла 7,2 тыс. рублей, посчитали в Центральном банке России.
Наибольший рост стоимости ОСАГО зафиксирован для молодых водителей, а также для тех, кто ранее неоднократно становился виновником ДТП. Но и для автовладельцев со стажем, не имеющих аварийных историй, стоимость полиса тоже увеличилась – в среднем на 8%.
В Центробанке повышение стоимости ОСАГО объясняют резким подорожанием запчастей на фоне их дефицита. По данным ЦБ, цены на комплектующие за 2022 год, в среднем, увеличились на 30%, а по некоторым наименованиям – в несколько раз.
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Источник: Известия
Фото: Depositphotos
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