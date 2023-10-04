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Chery покажет на Женевском салоне 5 новинок

Chery представит в Катаре обновленные кроссоверы 7 Pro Max и 8 Pro Max

Автоконцерн Chery покажет сразу пять своих новинок в ходе международного Женевского автосалона (GIMS-2023). Мероприятие состоится в столице Катара Дохе с 5 по 14 октября. «Автоновостям дня» об этом сообщила глава пресс-службы офиса в РФ бренда Евгения Никитена-Кацарская.

Женевский автосалон имеет неофициальный статус «флюгера международных автомобильных тенденций». Для каждого крупного автопроизводителя он является авторитетной площадкой, концерны считают за честь представлять на этом салоне свою продукцию, новации и стратегии будущего.

Тизер Cheryдля автосалона в Катаре
Тизер Cheryдля автосалона в Катаре
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Достойная (и доступная!) альтернатива кроссоверу – 5 вариантов за 800 тысяч

Chery планирует представить мировому автосообществу два новых гибридных автомобиля, которые призваны продемонстрировать 18-летний опыт концерна в создании автомобилей на альтернативных источниках энергии. Оба варианта оснащены эффективной комбинацией силовых агрегатов, трехступенчатой гибридной трансмиссией DHT c двойным сцеплением и ведущими в своем классе интеллектуальными функциями.

Тизер Cheryдля автосалона в Катаре
Тизер Cheryдля автосалона в Катаре

Также на Женевском автосалоне состоится дебют уже известного российскому рынку седана Chery Arrizo 8 и обновленных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 7 Pro Max.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Chery

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