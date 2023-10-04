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Биржевые цены на бензин и дизель снова растут

Товарно-сырьевая биржа: цены на топливо растут третий день подряд

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на бензин и дизельное топливо на бирже в европейской части России снова начали расти после двухдневного снижения.

Цена на летний дизель за один день выросла на 5,8%, достигнув отметки в 57,004 тыс. рублей за тонну, в то время как межсезонный дизель подорожал на 0,34%, достигнув уровня в 64,221 тыс. рублей за тонну. Бензин АИ-92 подорожал на 1,2%, достигнув отметки в 56,151 тыс. рублей за тонну, а бензин АИ-95 теперь стоит 58,587 тыс. рублей за тонну.

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С зимним дизтопливом в России будут проблемы. С бензином тоже

Стоимость зимнего дизеля обновляет рекорд третий день подряд. В среду на торгах она увеличилась на 0,16%, достигнув отметки в 73,096 тыс. рублей за тонну.

Напомним, чтобы избежать спекуляций и насытить рынок топливом, правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

Однако в Минэнерго обсуждается частичное снятие запрета на экспорт топлива и применение других механизмов для насыщения внутреннего рынка. Например, можно изменить параметры демпфера, увеличив понижающий коэффициент, чтобы компенсировать потери для нефтяников.

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Источник: ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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