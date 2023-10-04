Сингапурская мечта: сингапурец может купить машину по цене четырех Toyota Camry

Reuters: сертификат на покупку авто в Сингапуре стоит как четыре Toyota Camry

Чтобы стать владельцем авто в Сингапуре, жителю нужно заплатить за сертификат рекордную сумму в 183 тысячи долларов (18,2 млн рублей по текущему курсу). Это в четыре раза дороже автомобиля Toyota Camry в США. Об этом пишет Reuters.

Начиная с 2020 года стоимость услуги по выдаче сертификата выросла до 106 тысяч долларов США (10,5 млн рублей). В агентстве подсчитали, что за гибридный автомобиль марки Toyota с сертификатом, включая все сборы и налоги, жителю Сингапура придется выложить 183 тысячи долларов (18,2 млн рублей). В США, например, такую же машину американец купит за 28 тысяч долларов (2,8 млн рублей).

Причем сертификат на автомобиль в Сингапуре выдается только на основании конкурса, он действует 10 лет. Квота, введенная еще в 1990 году, способствует ограничению автотранспорта на трассах страны, чье население уже приблизилось к шести миллионам.

На текущий момент на количество автомобилей властями введено ограничение — до 950 тысяч единиц. Причем новые машины можно зарегистрировать только после снятия с учета старых.

До пандемии цена сертификата составляла порядка 22 тысяч долларов (2,1 млн рублей). Но рост экономики и повысившиеся доходы населения позитивно повлияли на количество автовладельцев. Автомобиль и квартира являются «сингапурской мечтой» многих жителей страны.

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Источник: Lenta.ru

Фото: Unsplash