Новая Toyota Camry – вот какой она может быть
Новое поколение Toyota Camry появится в продаже уже совсем скоро. Выпускать ее будут, в том числе, и в Китае, откуда автомобили будут отправляться на продажу в Россию по схеме параллельного импорта.
Независимые художники решили представить, как может выглядеть автомобиль. В основе рисунков – слух, что модель будет иметь много общего с Toyota Crown.
То есть, Камри может отойти от имиджа делового автомобиля и стать более молодежной, со спортивными нотками в дизайне.
При этом автомобиль может быть построен на прежней платформе TNGA. Компания вкладывается в разработку электромобилей и вряд ли станет тратить ресурсы на новую платформу для машин с двигателями внутреннего сгорания.
Двигателей же у новой Toyota Camry будет несколько, а топовая версия будет оснащаться гибридной установкой на базе 2,4-литрового турбодвигателя и получит систему полного привода.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Изображения: Carscoops, Autohome.com.cn
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.