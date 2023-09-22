Новая Toyota Camry – вот какой она может быть

Toyota Camry следующего поколения появится в 2024 году

Новое поколение Toyota Camry появится в продаже уже совсем скоро. Выпускать ее будут, в том числе, и в Китае, откуда автомобили будут отправляться на продажу в Россию по схеме параллельного импорта.

Независимые художники решили представить, как может выглядеть автомобиль. В основе рисунков – слух, что модель будет иметь много общего с Toyota Crown.

Предполагаемый дизайн Toyota Camry

То есть, Камри может отойти от имиджа делового автомобиля и стать более молодежной, со спортивными нотками в дизайне.

Toyota Crown 2.4T SportCross HEV с полным приводом Extreme Edition

При этом автомобиль может быть построен на прежней платформе TNGA. Компания вкладывается в разработку электромобилей и вряд ли станет тратить ресурсы на новую платформу для машин с двигателями внутреннего сгорания.

Двигателей же у новой Toyota Camry будет несколько, а топовая версия будет оснащаться гибридной установкой на базе 2,4-литрового турбодвигателя и получит систему полного привода.

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Изображения: Carscoops, Autohome.com.cn