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Новая Toyota Camry – вот какой она может быть

Toyota Camry следующего поколения появится в 2024 году

Новое поколение Toyota Camry появится в продаже уже совсем скоро. Выпускать ее будут, в том числе, и в Китае, откуда автомобили будут отправляться на продажу в Россию по схеме параллельного импорта.

Независимые художники решили представить, как может выглядеть автомобиль. В основе рисунков – слух, что модель будет иметь много общего с Toyota Crown.

Предполагаемый дизайн Toyota Camry
Предполагаемый дизайн Toyota Camry

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То есть, Камри может отойти от имиджа делового автомобиля и стать более молодежной, со спортивными нотками в дизайне.

Toyota Crown 2.4T SportCross HEV с полным приводом Extreme Edition
Toyota Crown 2.4T SportCross HEV с полным приводом Extreme Edition

Названы самые необходимые вещи в автомобиле

При этом автомобиль может быть построен на прежней платформе TNGA. Компания вкладывается в разработку электромобилей и вряд ли станет тратить ресурсы на новую платформу для машин с двигателями внутреннего сгорания.

Двигателей же у новой Toyota Camry будет несколько, а топовая версия будет оснащаться гибридной установкой на базе 2,4-литрового турбодвигателя и получит систему полного привода.

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Изображения: Carscoops, Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-13