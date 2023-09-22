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Названы самые необходимые вещи в автомобиле

Исследование выявило, чем чаще всего пользуются автомобилисты

В ходе исследования, которое провели специалисты «ВсеИнструменты.ру», опросив более полутора тысяч автомобилистов из разных регионов страны, выяснилось, чем они чаще всего пользуются.

Результаты опроса не суммируются, так как респонденты могли называть несколько важных вещей.

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Так, почти половина опрошенных считают самыми главными вещами в машине, без которых не стоит даже отправляться в путь, запасное колесо и домкрат (45%).

Еще треть людей (32%) обязательно держат в автомобиле аптечку и огнетушитель, а каждый четвертый никуда не поедет без набора ключей (25%).

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Еще почти четверть автомобилистов (24%) обязательно возит с собой буксировочный трос. Важным оказался и запасной набор свечей зажигания, а также масло на долив и автомобильные прокладки (по 17%).

У 11% автомобилистов в багажнике есть специальный органайзер, а у 10% – зарядка для смартфона. С детским креслом ездят 9% автовладельцев.

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Фото: Andraz Lazic / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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