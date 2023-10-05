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Второй раз за год: в Москве подорожал проезд в общественном транспорте

С 15 октября в Москве повышаются тарифы на метро, МЦК, МЦД и общественный транспорт

В Москве с 15 октября повышаются тарифы на проезд в метро, МЦД, МЦК и общественном транспорте. Корректировка проведена с учетом инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию. При этом некоторые из тарифов остались без изменений, следует из постановления Правительства Москвы.

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Новые тарифы с 15 октября:

  • разовая поездка на все виды транспорта по карте «Тройка» – 54 руб. (вместо 50 руб.);
  • при использовании технологии Facepay – 50 руб. (вместо 46 руб.);
  • проездной на 90 минут для любого вида транспорта – 81 руб. (вместо 75 руб.);
  • проездной билет без лимита поездок на 30 дней – 2,73 тыс. руб. (вместо 2,54 тыс. руб.);
  • проездной билет на 60 поездок – 3,15 тыс. руб. (вместо 2,73 тыс. руб.).

Стоимость годовых билетов «Единый» в центральной зоне и пригороде, а также билета «Автобус-трамвай» не поменялась.

В этом году тарифы на общественном транспорте и метро уже повышались со 2 января.

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: АГН «Москва»

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