В московской подземке тестируют новый сервис
В столичном метро начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Благодаря этой функции пассажиры с льготным проездом могут не прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК.
«В тестировании нам помогают 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий. Пользоваться биометрией или нет — решает только сам пассажир. Важно, что система — полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы», — отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо привязать карту москвича к биометрии в приложении «Метро Москвы». Проходит в метро в этом случае надо будет через турникеты со специальным стикером. При этом поездка по биометрии будет стоить всего 36 руб.
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Источник: Дептранс Москвы
Фото: https://t.me/DtRoad
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