Взяли популярный кроссовер из Китая и посчитали плюсы и минусы после 100 тысяч км

Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли покупать Geely Coolray с пробегом

Новый китайский кроссовер сразу после покупки, как правило, вызывает только положительные эмоции. А через пару-тройку лет и десятки тысяч километров? Стоит ли покупать такую машину с пробегом? Этот вопрос исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, собрав отзывы покупателей различных кроссоверов из КНР.

На общем фоне Geely Coolray, регулярно попадающий в Топ-3 бестселлеров авторынка, выглядит неплохо. Но мы уже рассказывали, что на больших пробегах начинают выявляться слабые места конструкции и досаждать врожденные недостатки. В своем новом материале эксперт подтверждает эти данные.

Плюсы

Связка мотора и коробки хороша по динамике и расходу

Яркий дизайн

Богатое оснащение

На раннюю коррозию жалоб нет

Серьезных поломок на 60-80 тысяч км нет

Минусы

Наддувный мотор и преселективный робот вряд ли имеют ресурс выше 250 тысяч км

Любой ремонт мотора и коробки сложен и дорог

При формально разрешенном АИ‑92 растет угар масла, появляется нагар

Форсунки часто требуют чистки и на АИ‑95

Жесткая подвеска

Неоптимальная работа климат-контроля

Дорогое ТО и запчасти, межсервисный интервал 10 тысяч км

Кулрей продавали у нас с 2019 года, а с 2020-го на рынке, помимо чисто китайских машин, появились и кроссоверы белорусской сборки. Цены на подержанные машины лежат в диапазоне от 1,3 до 2,0 млн рублей – в принципе, можно найти доступный и ухоженный экземпляр. Но вывод эксперта таков: с пробегом от 100 тысяч км – лучше не надо.