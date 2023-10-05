Взяли популярный кроссовер из Китая и посчитали плюсы и минусы после 100 тысяч км
Новый китайский кроссовер сразу после покупки, как правило, вызывает только положительные эмоции. А через пару-тройку лет и десятки тысяч километров? Стоит ли покупать такую машину с пробегом? Этот вопрос исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, собрав отзывы покупателей различных кроссоверов из КНР.
На общем фоне Geely Coolray, регулярно попадающий в Топ-3 бестселлеров авторынка, выглядит неплохо. Но мы уже рассказывали, что на больших пробегах начинают выявляться слабые места конструкции и досаждать врожденные недостатки. В своем новом материале эксперт подтверждает эти данные.
Плюсы
- Связка мотора и коробки хороша по динамике и расходу
- Яркий дизайн
- Богатое оснащение
- На раннюю коррозию жалоб нет
- Серьезных поломок на 60-80 тысяч км нет
Минусы
- Наддувный мотор и преселективный робот вряд ли имеют ресурс выше 250 тысяч км
- Любой ремонт мотора и коробки сложен и дорог
- При формально разрешенном АИ‑92 растет угар масла, появляется нагар
- Форсунки часто требуют чистки и на АИ‑95
- Жесткая подвеска
- Неоптимальная работа климат-контроля
- Дорогое ТО и запчасти, межсервисный интервал 10 тысяч км
Кулрей продавали у нас с 2019 года, а с 2020-го на рынке, помимо чисто китайских машин, появились и кроссоверы белорусской сборки. Цены на подержанные машины лежат в диапазоне от 1,3 до 2,0 млн рублей – в принципе, можно найти доступный и ухоженный экземпляр. Но вывод эксперта таков: с пробегом от 100 тысяч км – лучше не надо.
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