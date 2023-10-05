Водителей предупредили о новых штрафах: для этого повесят специальные камеры
Камеры «учат» распознавать все новые и новые нарушения ПДД. Так, в Подмосковье решили наказывать водителей, которые паркуются на остановках общественного транспорта.
В Подмосковье установят камеры, которые будут фиксировать нарушения правил парковки на остановках общественного транспорта. Раньше оштрафовать за такое нарушение могли лишь сотрудники ГИБДД - камеры парковку на остановках не фиксировали. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 3 тыс. рублей, в регионах – 1 тыс. рублей.
Как заявили в региональном Минтрансе, первые камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове.
«В ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также в деревне Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в шести городских округах», - предупредили в подмосковном ведомстве.
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Источник: РГ
Фото: АГН "Москва"
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