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Каждое второе авто в России выпускается отечественным производителем

Минпромторг: доля транспорта российского производства на авторынке достигла 50%

Каждое второе автотранспортное средство в Российской федерации производится российским автопромом. Такой вывод сделали в Минпромторге, обнародовав справку о состоянии авторынка РФ, сообщает РБК.

По информации ведомства, на долю легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов, выпущенных в РФ в период с января по сентябрь текущего года, приходится порядка 50% отечественного рынка из числа новых транспортных средств. Всего за указанный период отечественные автопроизводители выпустили порядка 453 тыс. машин.

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В цифрах российский авторынок выглядит следующим образом: все новые транспортные средства до трех лет — 905,9 тыс. автомобилей и автобусов, это на 49% больше аналогичного периода 2022 года. На долю легковых автомобилей пришлось порядка 79,3% (почти 719 тыс. машин), грузовиков — 11,4% (103 тыс.), легких коммерческих автомобилей — 7,8% (71 тыс.), автобусов — 1,4% (13 тыс.).

Документ был подготовлен компанией «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК) совместно с аналитическим агентством «Автостат». ППК специализируется на анализе авторынка, с учетом данных «Электронного паспорта».

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Источник: rbc.ru

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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