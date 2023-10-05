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Ozon запустил дистанционную продажу автомобилей еще одного бренда

Через онлайн-маркетплейс Ozon начали продавать автомобили Москвич

Вслед за стартом продаж автомобилей Chery, онлайн-маркетплейс Ozon начал публиковать предложения и по кроссоверам Москвич 3. Автомобили размещаются от компании «Рольф».

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Машин на площадке довольно много – на момент публикации заметки насчитывается более 80 автомобилей в разных комплектациях, с механической коробкой или вариатором и ценами от 2 360 000 рублей до 2 618 000 рублей.

Напомним, торговля автомобилями через Ozon началась в конце сентября, тогда в продажах стартовали только Chery, но представители маркетплейса сразу заявили, что список будет активно расширяться. Пока покупка машин обоих брендов через Ozon доступна только жителям столицы.

«Процесс покупки максимально прост. После выбора автомобиля и оплаты его полной стоимости, доставка автомобиля по Москве осуществляется на эвакуаторе в удобное для покупателя место и время», – прокомментировали запуск Москвича на Озоне в компании «Рольф».

Ранее вице-президент НАС Антон Шапарин отмечал, что механизм онлайн-продаж нуждается в юридической доработке.

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Фото: Москвич

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За РулемИннокентий Кишкурно
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