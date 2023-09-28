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Покупка через маркетплейс: как не остаться без денег и без машиныПокупка через маркетплейс: как не остаться без денег и без машины
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Покупка через маркетплейс: как не остаться без денег и без машины

Глава НАС Шапарин предупредил о рисках при покупке авто через маркетплейсы

Купить автомобиль теперь можно не только в автосалоне, но и совершенно официально через маркетплейс. Такой сервис вчера предложил Ozon, но в нем пока только четыре модели Chery. Безопасен ли такой способ приобретения автомобиля, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его мнению, в целом идея неплохая, но нуждается в доработке, в том числе в юридической. Он объяснил, что транспортное средство переходит в собственность владельца в момент подписания договора, то есть после перечисления денег. А все дальнейшие шаги по передаче автомобиля должны прописываться отдельно.

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«Договор должен быть подписан в момент, когда человек перечисляет деньги, а уже там можно прописать, что автомобиль будет доставлен потом и на каких условиях — кто будет возможные проблемы с этим автомобилем во время доставки разрешать. И что будет, если он окажется, скажем, битым или с царапинами — а такое бывает», — пояснил автоэксперт.

В качестве технического решения вопроса он предложил оформление договора купли-продажи через портал госуслуг. При получении машины можно будет составлять акт приема-передачи.

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Источник: КП

Фото: Chery

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