Юрист: новый закон «обелит» сделки между физлицами и дилерами по «серым» схемам

В Госдуме хотят освободить подержанные машины от двойного налогообложения

Если Госдума примет новый закон об освобождении подержанных машин от двойного налогообложения, это не только позволит снизить стоимость на подержанные авто, но и, наоборот, увеличит доходность бюджета. Таким мнением с «Российской газетой» поделился налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

Стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный сделать дешевле подержанные автомобили. Речь идет о том, что предлагается отказаться от взимания второго налога на добавленную стоимость для юридических лиц, перепродающих автомобили. Это позволит снизить цены на подержанные машины, которые были приняты в трейд-ин.

В российском налоговом законодательстве есть определенные недочеты, создающие дополнительные препятствия в сегменте CBBC-сделок для подержанных автомобилей: клиент - бизнесу, бизнес - бизнесу, бизнес - клиенту.

Например, автовладелец хочет продать свою машину по трейд-ин дилеру в Москве, но на нее здесь нет спроса, он есть в Челябинске. Но из-за того, что у дилера нет там своего филиала, он перепродает машину автосалону, который находится в этом городе. При продаже в цену вкладывается 20% НДС. Дилер в Челябинске тоже закладывает в цену 20% НДС.

Таким образом, стоимость автомобиля может вырасти в два раза от той цены, по которой ее покупали. Схема вызывает вопросы, но считается, что если от нее отказаться, автосалоны и другие юрлица смогут избежать налогов.

По мнению Хаминского, такое положение дел давно требует изменений. Изначально Налоговый кодекс допускал исчисление НДС по ставке 20/120 или 16,67% с торговой наценки при розничной продаже. В 2009 году этот вариант расчета НДС распространили на автодилеров и автосалоны, принимающих автотехнику от граждан по схеме трейд-ин. Принятый Госдумой законопроект предлагает расширить эту практику и распространить ее на сделки, совершаемые между двумя юридическими лицами.

«Поясню на примере, если автосалон выкупает у физлица автомобиль за 1 млн рублей и затем перепродает его юрлицу за 1,2 млн, то он должен начислить НДС в размере 240 тысяч рублей на полную стоимость машины. Если законопроект будет принят, сумма налога составит 33,3 тысячи рублей, так как ее станут исчислять по ставке 20/120 от величины наценки», — объясняет юрист.

Сегодня большая часть сделок в сегменте клиент-бизнес-бизнес-клиент проводятся по «серым» схемам. Новый закон призван «обелить» сделки в сегменте клиент-бизнес-бизнес-клиент, которые в настоящее время проводятся по «серым» схемам. При этом такой подход увеличит поступления в бюджет, подытожил Хаминский.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos