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РНКБ выдал 500 млн рублей в рамках программы автокредита наличными

Lada и Kia стали самым популярными у жителей юга РФ при оформлении автокредита

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) входит в Группу ВТБ, в рамках новой программы «Автокредит наличными» выдал первые 500 млн рублей. Проект был запущен весной текущего года, в рамках него россияне могут купить новый автомобиль или с пробегом у физлица или дилера, а также на онлайн-ресурсах или аукционе на всей территории России.

РНКБ является крупнейшим банком Республики Крым, включая Севастополь, также у него широкая сеть отделений в Краснодарском крае.

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Средний чек автокредита при оплате наличными в РНКБ составил 1,2 млн рублей. По информации банка, чаще всего водители оформляли автокредит на покупку подержанных машин. Причем самым большим спросом у россиян пользовались автомобили марок Lada, Kia и Hyundai.

Ранее РНКБ возглавил рейтинг банков по выдаче наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году по версии авторитетного ресурса Банки.ру. Эксперты аналитического центра оценивали банки по условиям кредитования, а также информированность банком заемщика о всех нюансах условий автокредитования.

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Источник: rncb.ru

Фото: Unsplash

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