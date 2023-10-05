РНКБ выдал 500 млн рублей в рамках программы автокредита наличными
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) входит в Группу ВТБ, в рамках новой программы «Автокредит наличными» выдал первые 500 млн рублей. Проект был запущен весной текущего года, в рамках него россияне могут купить новый автомобиль или с пробегом у физлица или дилера, а также на онлайн-ресурсах или аукционе на всей территории России.
РНКБ является крупнейшим банком Республики Крым, включая Севастополь, также у него широкая сеть отделений в Краснодарском крае.
Средний чек автокредита при оплате наличными в РНКБ составил 1,2 млн рублей. По информации банка, чаще всего водители оформляли автокредит на покупку подержанных машин. Причем самым большим спросом у россиян пользовались автомобили марок Lada, Kia и Hyundai.
Ранее РНКБ возглавил рейтинг банков по выдаче наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году по версии авторитетного ресурса Банки.ру. Эксперты аналитического центра оценивали банки по условиям кредитования, а также информированность банком заемщика о всех нюансах условий автокредитования.
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Источник: rncb.ru
Фото: Unsplash
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