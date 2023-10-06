#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Changan AlsvinChangan представит в России два седана: их хотят предложить таксистам
Компания Changan презентует сервисам такси две...
УАЗ СГР в версии автобусДвери в УАЗ-«буханке» станут более качественными – завод внедрил новшество
УАЗ внедрил роботизированную систему по...
Как улучшить обзор и не нарушить ПДД – советы эксперта «За рулем»Как улучшить обзор и не нарушить ПДД – советы эксперта «За рулем»
Почти все способы не требуют от автовладельца...

Changan представит в России два седана: их хотят предложить таксистам

Компания Changan презентует сервисам такси две новых модели - Alsvin и Eado Plus

На международной конференции TAXI-2023 китайская компания Changan представит два седана: Alsvin и Eado Plus. По сообщению пресс-службы компании, эти комфортабельные, практичные и экономичные автомобили оптимальны для использования в городских таксопарках.

Changan Alsvin относится к автомобилям В-класса. На международном рынке он выпускается более 13 лет, а в России будет представлен третьим поколением. Достойную динамику и низкий расход топлива седану обеспечивает 1,5-литровый двигатель в сочетании с роботизированной коробкой передач и двойным «мокрым» сцеплением.

Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Техосмотр-2023: что нужно знать каждому автомобилисту

Changan Eado Plus — представитель D-сегмента. На российском рынке предложат второе поколение этого седана. Он оснащается турбированным двигателем объемом 1,4 литра, который сопряжен с преселективной трансмиссией. В числе умных ассистентов, помогающих при езде, электронная система контроля сцепления, функция помощи при движении на склоне, системы экстренного торможения и слежения за давлением в шинах.

Changan Eado Plus
Changan Eado Plus
Changan Eado Plus
Changan Eado Plus

В настоящее время продуктовая линейка марки Changan на российском рынке включает в себя 15 моделей в различных сегментах.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Changan

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0