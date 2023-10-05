Москвич и Лада на рекламу тратят меньше, чем китайцы

Наши автобренды инвестируют в рекламу не менее 1 млрд рублей в год

В 2023 году производители значительно увеличили траты на рекламу своих брендов, особенно это касается китайских компаний. Например, рекламный бюджет Haval (и без того не маленький) вырос на 6%, а Chery даже на 166%. Однако, несмотря на это, траты на продвижение своей продукции у автоконцернов все еще существенно ниже, чем в 2022 году.

Между тем, уход европейских, японских и корейских брендов с рынка предоставил оставшимся маркам отличную возможность повысить лояльность аудитории и увеличить свою долю в продажах. При этом, чтобы выдержать конкуренцию с китайскими марками, нашим производителям, по подсчетам специалистов, нужно тратить на рекламу до 1 млрд рублей в год.

Согласно данным исследовательской компании Mediascope и рекламного агентства Starlink, наибольшая доля рекламных затрат в первом полугодии 2023 года принадлежит китайской компании Chery, которая занимает 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. Lada (АВТОВАЗ) находится на втором месте с долей в 13%, на третьем месте Exeed (13%), принадлежащий Chery. Далее Москвич и Haval – по 12%.

Оценивались затраты компаний в офлайн-медиа, включая ТВ, радио, прессу и наружную рекламу.

В первом полугодии 2022 года в рейтинге рекламных бюджетов преобладали японские и европейские бренды. Лидировала марка Mitsubishi (650,9 млн рублей), за ней следовали Renault (267,4 млн рублей), Nissan (257,2 млн рублей), Skoda (242,9 млн рублей), и на пятой строчке был бренд Haval (203 млн рублей).

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Фото: Москвич