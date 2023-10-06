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Цейское ущелье, Северная Осетия. Прибывшие на место сотрудники МЧС вытаскивают Весту на проезжую частьАвтомобиль висит на обрыве! Зрелищное видео операции по спасению
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Автомобиль висит на обрыве! Зрелищное видео операции по спасению

В Северной Осетии сотрудники МЧС спасли Ладу Весту от падения в Цейское ущелье

Опасный дорожный инцидент с участием белого седана Lada Vesta произошел в Цейском ущелье рядом с селом Абайтикау в Северной Осетии. Сообщается, что машина с двумя пассажирами, один из которых – подросток, по какой-то причине покатилась вниз по серпантину. Заметим, что о присутствии водителя в салоне авто не сообщается, только о пассажирах.

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Машина съехала с дороги и, уткнувшись в деревья, растущие на склоне, фактически повисла над обрывом. К счастью, нашлись очевидцы, которые помогли пассажирам выбраться из салона, а затем вызвали МЧС.

Цейское ущелье, Северная Осетия. Прибывшие на место сотрудники МЧС вытаскивают Весту на проезжую часть
Цейское ущелье, Северная Осетия. Прибывшие на место сотрудники МЧС вытаскивают Весту на проезжую часть

На видео попал ключевой момент операции по вызволению автомобиля – его зацепили буксировочным тросом за переднюю часть, а второй трос завели сбоку и, удерживая от падения буквально на руках, вытянули обратно на дорогу. В инциденте никто не пострадал, сообщили в МЧС Северной Осетии.

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Источник: МЧС России

Видео: АиФ – Северный Кавказ

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