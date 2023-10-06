Автомобиль висит на обрыве! Зрелищное видео операции по спасению

В Северной Осетии сотрудники МЧС спасли Ладу Весту от падения в Цейское ущелье

Опасный дорожный инцидент с участием белого седана Lada Vesta произошел в Цейском ущелье рядом с селом Абайтикау в Северной Осетии. Сообщается, что машина с двумя пассажирами, один из которых – подросток, по какой-то причине покатилась вниз по серпантину. Заметим, что о присутствии водителя в салоне авто не сообщается, только о пассажирах.

Машина съехала с дороги и, уткнувшись в деревья, растущие на склоне, фактически повисла над обрывом. К счастью, нашлись очевидцы, которые помогли пассажирам выбраться из салона, а затем вызвали МЧС.

Цейское ущелье, Северная Осетия. Прибывшие на место сотрудники МЧС вытаскивают Весту на проезжую часть

На видео попал ключевой момент операции по вызволению автомобиля – его зацепили буксировочным тросом за переднюю часть, а второй трос завели сбоку и, удерживая от падения буквально на руках, вытянули обратно на дорогу. В инциденте никто не пострадал, сообщили в МЧС Северной Осетии.

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Источник: МЧС России

Видео: АиФ – Северный Кавказ