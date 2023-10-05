«Ока» - на века: в России продают 30-летнее авто в состоянии «капсулы времени»
В Липецке в одном из автосалонов в продаже появился трехдверный хетчбэк «Ока», отметившая в этом году свой 30-летний юбилей. Несмотря на возраст, выглядит она практически как новая, что неудивительно, учитывая ее пробег – чуть больше 3 тыс. км. Автомобиль готовы отдать за 300 тыс. рублей.
Под капотом у этой малолитражки - родной бензиновый двигатель объемом 0,7 л. мощностью 29 л. с., коробка передач – механическая. Покупателю автомобиля можно будет вспомнить (или узнать, если возраст соответствующий), что такое кассеты - в оснащении «Оки» есть кассетная магнитола. Также продавец указал в объявлении на наличие печки и обогрева заднего стекла.
На фото «дитя КАМАЗа» представлен в светло-бежевом цвете «чайная роза».
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Источник, фото: Auto.ru
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