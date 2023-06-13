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Бренд Ока тоже возродятБренд Ока тоже возродят
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Бренд Ока тоже возродят

Вице-премьер Денис Мантуров поддержал идею и заявил, что Минпромторг готов оперативно рассмотреть вопрос возрождения.

За Рулем«ОКА-2». Горожанка.

Автомобиль малого класса Ока, который в начале «нулевых» так и не воплотился во втором поколении («За рулем» рассказывал о том проекте в 2004 и 2005 годах), может все же получить новую инкарнацию – правда, она наверняка будет уже совершенно иной.

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о поддержке идеи возрождения и максимальном содействии авторам нового проекта по Оке. Осталось дождаться соответствующего предложения от автопрома.

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«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка – это Москвич в дополнение к Лада, за ним будет Волга, надеюсь, уже в следующем году», – ответил Мантуров на вопрос источника о возрождении бренда Ока.

Напомним, Lada X-Cross 5 (копия FAW Bestune T77) начнет серийно выпускаться на заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывший Nissan) 14 июня, а Волга вернется в 2024-м, ее будут делать на простаивающих мощностях VW и Skoda.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Источник: РИА Новости

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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