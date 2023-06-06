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Известно новое название бывшего автозавода Nissan в РоссииИзвестно новое название бывшего автозавода Nissan в России
Предприятие перешло в собственность АВТОВАЗа,...
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Известно новое название бывшего автозавода Nissan в России

Предприятие перешло в собственность АВТОВАЗа, который планирует запустить производство на петербургской площадке 14 июня.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, утвердив переименование бывшего завода Nissan в «Лада Санкт-Петербург».

«Разрешить в обществу с ограниченной ответственностью «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» включить в свое официальное наименование Санкт-Петербург», - говорится в тексте постановления городского правительства.
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Известно, что с просьбой использовать в названии завода наименование города к губернатору обратился сам завод. Просто так включить его в данные о юрлице нельзя, норма прописана в городском законе.

АВТОВАЗ планирует запустить производство на своей новой площадке «Лада Санкт-Петербург» 14 июня. Первой моделью после возобновления производства будет Lada X-Cross 5, в течение двух лет компания выпустит еще две новинки. В планах российского автогиганта выпустить на этой площадке 10 тысяч машин до конца 2023-го.

Напомним, бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге передан японским производителем в собственность РФ за символическую плату в 1 евро с опционом по обратному выкупу в течение 6 лет.

Источник: ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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