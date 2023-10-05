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Житель Оренбурга просит за Lada Priora 2007 года выпуска 1 млн рублей

В Оренбурге продают Lada Priora 2007 года в 1,5 раза дороже новой Lada Granta

Автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска выставлен на продажу в Оренбурге, владелец просит за него чуть больше одного миллиона рублей. Примечательно, что цены на новую Lada Granta стартуют на авторынке от 699 тысяч рублей.

Lada Priora
Lada Priora
Lada Priora
Lada Priora
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Пробег машины составляет 4500 км, владелец заверяет, что у Лады все детали — заводские. Кроме оригинальной резины, у Lada Priora сохранилась заводская окраска цвета «зеленый металлик». По классификации автопроизводителя этот цвет называется «Меридиан», рядом с нишей запасного колеса даже сохранилась табличка, подтверждающая этот факт.

Lada Priora
Lada Priora

У машины за все время ее существования был только один владелец, он хранил Ладу в теплом сухом гараже и практически ею не пользовался. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 98 л.с. В паре с мотором работает пятиступенчатая механическая коробка передач.

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Источник: Ufocar.ru

Фото: Avito

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

-6