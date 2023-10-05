Житель Оренбурга просит за Lada Priora 2007 года выпуска 1 млн рублей

В Оренбурге продают Lada Priora 2007 года в 1,5 раза дороже новой Lada Granta

Автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска выставлен на продажу в Оренбурге, владелец просит за него чуть больше одного миллиона рублей. Примечательно, что цены на новую Lada Granta стартуют на авторынке от 699 тысяч рублей.

Lada Priora

Lada Priora Lada Priora

Пробег машины составляет 4500 км, владелец заверяет, что у Лады все детали — заводские. Кроме оригинальной резины, у Lada Priora сохранилась заводская окраска цвета «зеленый металлик». По классификации автопроизводителя этот цвет называется «Меридиан», рядом с нишей запасного колеса даже сохранилась табличка, подтверждающая этот факт.

Lada Priora Lada Priora

У машины за все время ее существования был только один владелец, он хранил Ладу в теплом сухом гараже и практически ею не пользовался. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 98 л.с. В паре с мотором работает пятиступенчатая механическая коробка передач.

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Источник: Ufocar.ru

Фото: Avito