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Роскошь, достойная внимания: на Авито Авто выставлен Cadillac Model 30 1909 года

Дмитрий Гронский восхитился кабриолетом Cadillac Model 30 за 12,5 млн рублей

Обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Гронский увидел на маркетплейсе Авито Авто объявление о продаже раритетного кабриолета Cadillac Model 30 1909 года выпуска.

«Роскошное, похожее на карету произведение искусства. Цена — 12 553 296 руб. То ли она привязана к курсу доллара, то ли хозяин не хочет брать с вас лишнего и просто посчитал все с точностью до копейки. Много это или мало, судить не берусь», — пишет обозреватель.
Cadillac Model 30
Cadillac Model 30
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После непродолжительных поисков в Сети Гронский выяснил, что аналогичный автомобиль есть в коллекции Джека Бойда Смита-младшего — владельца компании Gaska Tape. Эта компания известна тем, что является промышленным гигантом по производству пластика. Гронский подчеркнул, что Смиту-младшему удалось собрать коллекцию из самых потрясающих автомобилей мира. Причем коллекционер потратил кучу средств на их реставрацию, и теперь они выглядят даже лучше, чем в год их выпуска.

Гронский очень удивлен тем фактом, что в описании кабриолета говорится о рабочем состоянии всех его механизмов, и продавец заверяет, что автомобиль готов к использованию по прямому назначению. Машина, безусловно, достойна внимания, резюмирует обозреватель.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: Avito

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