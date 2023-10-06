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Курортный сбор хотят повысить до 200 рублей в...

Регионы подлатают бюджет за счет отдыхающих

Курортный сбор хотят повысить до 200 рублей в сутки

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев предложил увеличить в два раза курортный сбор – до 200 рублей в сутки с человека. По его мнению, «такая идея не может не понравиться отдыхающим - плательщикам сбора, желающим отдыхать в прекрасных условиях и любящих Кисловодск». Он предложил поучаствовать в опросе на эту тему в своем Telegram-канале.

Градоначальник предложил «направлять его на ремонт не только объектов курортной инфраструктуры, но и на благоустройство всего города-курорта».

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Ранее с такой же инициативой выступил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Несложно подсчитать, что если курортный сбор повысится до 200 рублей, то семья из четырех человек за 10 дней пребывания на отдыхе должна будет дополнительно выложить 8 тыс. рублей. Для курортного города это, конечно, неплохо, а вот туристов дополнительные траты вряд ли обрадуют.

Напомним, президент России предоставил право регионам самим принимать решения о вводе курортного сбора. Правительство к 15 декабря должно внести необходимые изменения в российское законодательство. К слову, курортный сбор с 1 апреля следующего года начнут взымать в Санкт-Петербурге, но там пошлина определена в размере 100 рублей в сутки.

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Источник: Telegram Евгения Моисеева

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

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