Как курортный сбор повлиял на турпоток в регионы России

Российский союз туриндустрии оценил влияние курортного сбора на количество туристов в регионах

Согласно оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), эксперимент по введению курортного сбора в нескольких регионах РФ не причинил значительного вреда туристическому потоку.

Это хорошая новость для туристической индустрии, поскольку введение нового налога или сбора может отпугнуть потенциальных посетителей. Однако средства от курортного сбора направляются на благоустройство курортных территорий, что может улучшить условия для отдыха и привлечь больше туристов.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, после 15 декабря регионы сами будут принимать решение о введении курортного сбора.

Например, в Новороссийске уже утвержден размер курортного сбора, который составляет 30 рублей с человека.

Источник: Известия

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