ОСАГО России и Беларуси станут общими

Депутат Нилов предложил сделать полисы ОСАГО России и Беларуси едиными

Депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил объединить полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) в России и Беларуси в рамках Союзного государства.

Соответствующее письмо он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и главе Минцифры Максуту Шадаеву. Эти предложения включают в себя регулирование тарифов и внедрение электронных средств взаимодействия с Союзным государством.

Депутат Нилов обосновал необходимость единых правил для ОСАГО и предлагает, чтобы полис ОСАГО, приобретенный в России, был бы действителен при поездках в Беларусь и имел единый правовой статус.

Однако на государственном уровне уже приняты нормативные акты, связанные с ОСАГО. В настоящее время ведется работа над механизмами взаимодействия, включая выплаты пострадавшим в случае аварии на территории другой страны. Этот вопрос требует унификации информационных баз страховых компаний двух стран.

Согласно Российскому союзу автостраховщиков, процесс реализации Модельного законодательного акта идет динамично и не требует дополнительных импульсов. Проекты изменений в национальные законодательства обеих стран в настоящее время проходят этап согласования в ведомствах.

Окончательные Правила и тарифы будут представлены и утверждены после принятия изменений в законодательства и подзаконные акты России и Беларуси. Расчеты тарифов также находятся в процессе подготовки, рассмотреть их планируют на следующем заседании комиссии в ноябре.

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Источник: «Российская газета»