Цены снова взлетели: автомобили Kaiyi подорожали в России

Kaiyi поднял цены на все автомобили в РФ

Автомобили китайского бренда Kaiyi — «дочки» Chery – выросли в цене на авторынке России.

Теперь за версию Standart седана Kaiyi E5 придется заплатить 2 195 000 рублей (прежняя цена — 2 110 000 рублей, комплектация Luxury+ обойдется новому владельцу в 2 290 000 рублей (раньше она стоила 2 160 000 рублей). Цена Luxury Sport составляет 2 360 000 рублей (раньше – 2 193 000 рублей). Версия Luxury по цене 2 115 000 рублей теперь не будет представлена в РФ.

Кроссовер Kaiyi X3 в базовой комплектации с механической коробкой передач оценили в 2 238 000 рублей (прежняя цена — 2 117 650 рублей), за модель с вариатором покупатель заплатит 2 335 000 рублей (раньше – 2 220 950 рублей). Комплектация Luxury теперь оценивается в 2 414 900 рублей – раньше за нее просили 282 930 рублей.

Цены на автомобиль Kaiyi X3 Pro стартуют от 2 514 900 рублей. Хотя неделей ранее его еще можно было купить за 2 490 000 рублей.

Kaiyi планирует вывести на российский рынок еще один кроссовер — X7 Kunlun.

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Источник: rg.ru