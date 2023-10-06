Обновленная Mazda MX-5 – подробности

Mazda представила обновленный родстер MX-5 в новом дизайне

Японский автоконцерн Mazda представил рестайлинговую версию MX-5 2024 года. Автомобиль уже продается на авторынках Японии и Австралии, где машина стала популярной у автовладельцев.

Изменения коснулись не только дизайна автомобиля, производитель добавил в машину дополнительное оборудование. Из нововведений — световые эффекты в фарах и задних фонарях. У Mazda новые легкосплавные 17-дюймовые диски, а кузов выполнен в цвете Aero Blue.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 Mazda MX-5

В списке оснащения MX-5 заявлена модернизированная 8,8-дюймовая информационно-развлекательная система. Она функционирует под управлением системы Mazda Connect. Благодаря подключенным сервисам водители могут проверять состояние автомобиля через специальное приложение для смартфонов, более того, в случае аварии автомобиль свяжется с экстренными службами.

За счет нового дифференциала повышенного трения (LSD) автомобиль стал более маневренным, он сможет быстрее проходить повороты. Под капотом мотор Skyactiv-G объемом 2 л, мощностью 184 л.с. В зависимости от комплектации есть автоматическая или механическая коробка передач.

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Источник: Avtoevolution.com

Фото: Mazda