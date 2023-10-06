Просто вышел из машины на обочину – штраф 1000 рублей! Как не попасться

В Сети напомнили о светоотражающем жилете для водителей и о штрафе за его отсутствие

Превышение скорости, нарушение требований знаков и разметки, пересечение стоп-линии на красный – какой-то из этих штрафов (а то и все перечисленные) почти наверняка хоть раз «хватал» каждый российский автомобилист. Именно поэтому, единожды попав в неприятную ситуацию, мы стараемся избежать ее повторения. Многие в этом преуспевают – и больше не попадаются.

Но есть и другой вид нарушений – те, о которых большинство забыло, а кто-то вовсе не знал. Именно такие «подводные камни» мы и решили вспомнить.

Одно из таких неочевидных нарушений связано со светоотражающим жилетом. У вас еще нет такого в машине? Напрасно! Ведь его отсутствие на вас при выходе на проезжую часть (или даже на обочину!) в темное время суток грозит штрафом на 800-1000 рублей.

А вот еще какие «незаметные» нарушения мы рискуем совершить каждый день.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Unsplash