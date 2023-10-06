Просто вышел из машины на обочину – штраф 1000 рублей! Как не попасться
Превышение скорости, нарушение требований знаков и разметки, пересечение стоп-линии на красный – какой-то из этих штрафов (а то и все перечисленные) почти наверняка хоть раз «хватал» каждый российский автомобилист. Именно поэтому, единожды попав в неприятную ситуацию, мы стараемся избежать ее повторения. Многие в этом преуспевают – и больше не попадаются.
Но есть и другой вид нарушений – те, о которых большинство забыло, а кто-то вовсе не знал. Именно такие «подводные камни» мы и решили вспомнить.
Одно из таких неочевидных нарушений связано со светоотражающим жилетом. У вас еще нет такого в машине? Напрасно! Ведь его отсутствие на вас при выходе на проезжую часть (или даже на обочину!) в темное время суток грозит штрафом на 800-1000 рублей.
А вот еще какие «незаметные» нарушения мы рискуем совершить каждый день.
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Фото: Unsplash
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