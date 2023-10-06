Три ведущих моста и мощный турбодизель: представлен новый КАМАЗ

На форуме в Казани показали новый полноприводный тягач КАМАЗ-65955

В рамках прошедшего в Казани III Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана завод КАМАЗ показал новые модели грузовиков поколения К5. Пресс-служба автогиганта не преминула напомнить, что флагманский седельный тягач КАМАЗ-54901 теперь производится на санкционноустойчивой компонентной базе и даже стал лучше.

КАМАЗ-65955

Но если новости об этом грузовике регулярны, то одна из последующих моделей, КАМАЗ-65955, пока обойдена широким вниманием – и это понятно, время для новых моделей сложное.

КАМАЗ-65955

Прошедшая презентация пролила на грядущую новинку свет. На КАМАЗе сообщили, что трехосный седельный тягач КАМАЗ-65955 относится к тяжелому семейству поколения К5. Технические подробности таковы:

колесная формула 6х6 (все три моста – ведущие)

рядный 6-циллиндровый турбодизель КАМАЗ 910.12-450 (Евро-5)

вместимость топливного бака – 600 литров

КАМАЗ-65955

«Оснащен комфортабельной кабиной на четырехточечной подвеске с одним спальным местом, при этом её низ усилен металлической защитой, что позволяет без последствий преодолевать грунтовые и каменистые дороги. Подобные машины часто используются при перевозке опасных, а также строительных грузов, в сцепке с самосвальными полуприцепами, цистернами», – рассказали на предприятии о тягаче КАМАЗ-65955.

КАМАЗ-65955

Сроки внедрения модели в производство пока не называются, но широкая презентация может служить намеком на то, что старт сборки не за горами.

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Фото: КАМАЗ