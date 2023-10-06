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Обновленный Lexus LS: что в нем изменилось

В Японии представили обновленный седан Lexus LS

С 16 октября в Японии стартуют продажи обновленного Lexus LS. На внутреннем рынке стоимость автомобиля составит от 10 940 тыс. иен (73,5 тыс. долларов) и до 17 990 тыс. иен (121 тыс. долларов).

На LS установлены более жесткие задние амортизаторы. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. В оснащение стандартной версии седана входит видеорегистратор, который записывает все происходящее спереди и сзади машины.

Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
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Кроме того, в пакет помощи водителю на дороге добавлена система движения в заторах на скорости до 40 км/ч. Он также оснащен системой безопасности Lexus Safety +, которая автоматически поворачивает и тормозит автомобиль. не позволяя приближаться слишком близко к пешеходам, велосипедам или припаркованным машинам,

Обновленный Lexus LS комплектуется мотором объемом 3,5 л мощностью 422 л.с. Также есть версия с гибридной силовой установкой отдачей 299 л.с.

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Источник: motor1.com

Фото: Lexus

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За РулемПономарева Дарина
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