В Автостате объяснили причины дефицита доступных машин

Автостат: на рынке РФ возникла дыра в сегменте машин за 1-2 млн рублей

Текущая ситуация в России такова, что на российском авторынке ощущается высокий спрос на новые автомобили от 1 до 2 млн рублей. Таким мнением с «Газетой.ру» поделился генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он подчеркнул, что среди машин зарубежного производства таких предложений практически нет, и причиной тому являются различные сопутствующие расходы.

«Сегмент между Lada и иномарками ценой около 2,4 млн рублей вымыло, предложение в нем практически нулевое. Это объясняется сложностью и дороговизной логистики, растаможки, уплаты утилизационного сбора и других платежей, включая посреднические услуги. И получается, что автомобиль, который стоит в Китае 1 млн рублей, у нас уходит за 2 млн рублей», — объясняет собеседник.

Причем раньше спрос в этом сегменте имел массовый характер, интересно и то, что дефицита более дорогих автомобилей в России нет. Целиков констатирует, что спрос на новые автомобили пока превышает предложение. Рынок будет расти, но не так быстро, предположил глава агентства: на него повлияют размер утилизационного сбора и ставки по кредитам.

По прогнозам Целикова, до конца года рынок новых легковых автомобилей составит около 1 млн машин. Рассуждая о ситуации на вторичном рынке, Целиков отметил, что цены на хорошие подержанные машины с небольшим пробегом за последние полтора года взлетели больше, чем на новые — примерно на 50%, а выбор при этом небольшой.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos