Автомобили BAIC стали дороже
На российском рынке резко подорожали все модели китайского автоконцерна BAIC. Журналисты «Российской газеты» узнали актуальные цены.
Например, за седан U5 Plus в базовой комплектации с механической коробкой передач теперь придется заплатить от 2 050 000 рублей, прежняя цена составляла 1 839 000 рублей. За версию с вариатором просят 2 115 000 рублей, вместо 1 979 000 рублей. Цена на Honor теперь составляет 2 215 000 рублей (раньше — 2 049 000 рублей).
Кроссовер BAIC X35 в комплектации Fashion с вариатором обойдется в 2 200 000 рублей вместо прежних 2 069 000 рублей. Fashion Plus станет еще дороже — 2 310 000 рублей, прежняя цена 2 229 000 рублей. За Luxury установили цену в 2 390 000 рублей (раньше просили 2 319 000 рублей). Причем автомобиль в исполнении Fashion A с механической коробкой передач теперь вообще сняли с продаж в России.
Совсем недавно российские автолюбители могли приобрести у дилеров BAIC X55 за 2 755 000 рублей, теперь он будет стоить от 2 950 000 рублей. За версию Elite россияне заплатят еще больше — 3 250 000 рублей вместо прежних 2 999 000 рублей. Подорожал и внедорожник BAIC BJ40 в комплектации Flagship, его новая цена 4 350 000 рублей вместо 4 059 000 рублей.
Кроме перечисленных моделей, представленных сегодня на российском рынке, производитель планирует дополнить модельный ряд BAIC кроссовером X75, полноразмерным рамным внедорожником BJ60, а также электромобилем на базе седана U5 Plus.
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Источник: rg.ru
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