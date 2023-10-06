Автомобили BAIC стали дороже

BAIC поднял цены на российском рынке на весь модельный ряд

На российском рынке резко подорожали все модели китайского автоконцерна BAIC. Журналисты «Российской газеты» узнали актуальные цены.

Например, за седан U5 Plus в базовой комплектации с механической коробкой передач теперь придется заплатить от 2 050 000 рублей, прежняя цена составляла 1 839 000 рублей. За версию с вариатором просят 2 115 000 рублей, вместо 1 979 000 рублей. Цена на Honor теперь составляет 2 215 000 рублей (раньше — 2 049 000 рублей).

Кроссовер BAIC X35 в комплектации Fashion с вариатором обойдется в 2 200 000 рублей вместо прежних 2 069 000 рублей. Fashion Plus станет еще дороже — 2 310 000 рублей, прежняя цена 2 229 000 рублей. За Luxury установили цену в 2 390 000 рублей (раньше просили 2 319 000 рублей). Причем автомобиль в исполнении Fashion A с механической коробкой передач теперь вообще сняли с продаж в России.

Совсем недавно российские автолюбители могли приобрести у дилеров BAIC X55 за 2 755 000 рублей, теперь он будет стоить от 2 950 000 рублей. За версию Elite россияне заплатят еще больше — 3 250 000 рублей вместо прежних 2 999 000 рублей. Подорожал и внедорожник BAIC BJ40 в комплектации Flagship, его новая цена 4 350 000 рублей вместо 4 059 000 рублей.

Кроме перечисленных моделей, представленных сегодня на российском рынке, производитель планирует дополнить модельный ряд BAIC кроссовером X75, полноразмерным рамным внедорожником BJ60, а также электромобилем на базе седана U5 Plus.

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Источник: rg.ru